Araştırmacı, yazar Dr. Ahmet An’ın ilk baskısı Haziran 2008’de yayınlanan “TMT’nin Kurbanları” isimli kitabının genişletilmiş 2. baskısı çıktı.

Baranga Yayınları’ndan yapılan açıklamada, “Baranga Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, Kıbrıslı Türk sosyalist ve yurtseverlerin Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve dönemin Kıbrıs Türk liderliğince nasıl susturulduğunun ele alındığı” kaydedildi.

Kitap tanıtımı ve imza etkinliği 23 Mayıs Perşembe akşamı saat 19.30’da Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Ahmet Sadi Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Tanıtım ve imza etkinliğine tüm kitap severler, basın ve halk davet edildi.