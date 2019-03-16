Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nda yer alan Türkiye’den bazı gazileri kabul etti.



Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre Töre, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı Gazileri olan Adana Türk Ocağı Şubesi Başkanı Abdurrahman Uygur’u, Adana Muharip Gaziler Derneği Başkanı Celal Kubilay, Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Çağlayan, Fikri Özder ile Nedim Tosun’u kabul etti.



Kabulde Kıbrıs Türk Barış Harekatı Gaziler Derneği Başkanı Adil Çümen ve UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda da hazır bulundu.



Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar Türkiye’nin müdahalesini beklediğini, bugün Kıbrıs Türkü’nün Türk askeriyle bütünleştiğini kaydetti.

