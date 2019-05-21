Toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji Dairesi bölgemizde toz yüzünden hava kirliliği yaşandığını duyurdu, hassasiyeti olan vatandaşları uyardı. Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren cumartesi gece yarısına kadar Kuzey Afrika üzerinden gelecek toz yüzünden hava kirliliği yaşandığı uyarısında bulundu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye taşınacak toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Hava sıcaklığı ise 38 dereceye kadar yükselecek. Öte yandan Meteoroloji Dairesi orman yangın olasılığının da yüksek olduğu uyarısı yaptı

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