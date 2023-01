“Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” mutabakat metni imzalandı

“Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” mutabakat metni imza töreni, TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Lefkoşa’da ÖSYM binasında yapıldı.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Milli Sporcu Bursu ile öğrencilere yükseköğretimde yüzde yüz eğitim desteği verilmesini içeren mutabakat metinleri, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC’deki 19 üniversite arasında imzalandı. Metinlere, TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile üniversite temsilcileri imza koydu.

İmza törenine, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, KKTC’deki üniversitelerin rektörleri, temsilcileri, öğrenciler, milli sporcular ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan imza töreni, Milli Sporcu Bursu tanıtım video gösterimi ile devam etti.

-Günay Caymaz’a hediye takdimi

Üniversite temsilcileriyle aile fotoğrafının da çekildiği imza töreninde, "yaşayan en eski Kıbrıs Türkü milli sporcusu" Günay Caymaz’a, TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından hediye takdiminde de bulunuldu. Tören, milli sporcular ile anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

-Kasapoğlu

TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada, herkesi saygı ve sevgiyle selamladı. Bugünün anlamlı bir gün olduğunu belirten Kasapoğlu, özellikle spor ve gençlerin hayalleri adına güzel bir başlangıç yapıldığını söyledi. Birlikte tarihi bir ana şahitlik ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, bugünkü mutabakatın KKTC’ye ve Türk sporuna hayırlar getirmesini diledi.

Pek çok ülkenin sanat, spor ve bilim anlamında üstün yeteneklerin önünü açma adına çok kapsamlı faaliyetler gerçekleştirdiğine işaret eden Kasapoğlu, yetenekli bireylerin toplumda yaklaşık yüzde 3’lük bir kısmı teşkil ettiğini kaydetti. Bu bireylerin özellikle toplumların geleceklerini şekillendirme açısından çok önemli bir misyonu taşıdığını belirten TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaşıtlarından farklı bir gelişme ve potansiyel sahibi olan gençlerin bu çerçevede başarılı olmaları ve tüm potansiyellerini açığa çıkarmaları noktasında farklı programlara tabi tutulması, özel teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinin önemini vurguladı. Kasapoğlu, sporun bu alanlarından biri olduğunu söyledi.

Sporcunun kazandığı her başarı ve madalyanın sadece kendileri için değil ülkeleri için de önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, uluslararası her bir mücadelenin aynı zamanda sporcunun ülkesi için bir spor elçisi olarak diplomatik anlamda üstlendiği bir misyon olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, her bir uluslararası başarının bir prestij olduğuna vurgu yaptı.

Profesyonel sporculara bakıldığında çok küçük yaşlardan itibaren bir disiplin içerisinde güçlü bir süreç uygulandığını ifade eden Kasapoğlu, bu sporcuların hayatlarının her bir sürecinin planlı olduğuna, uzun bir yol yürüdüklerine işaret ederek, hayatın her alanında kontrollü bir şekilde disiplini ortaya koyduklarını belirtti.

Milli sporcu İbrahim Çolak’ın Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda tarihinin ilk altın madalyasını Türkiye’ye kazandırdığını ifade eden Kasapoğlu, Çolak’ın, “Ben o 50 saniye için tam 19 yıl çalıştım” dediğine dikkat çekerek, ortaya konan emek ve özveriyi vurguladı.

-“Hiçbir başarı tesadüf değildir”

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını kaydeden Kasapoğlu, madalyonun diğer yüzünde ise akademik başarı olduğunu belirtti. Akademik başarı için uzun bir çalışma süreci, planlı, programlı olmak gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, bir sporcunun hem spora hem akademiye yeterli zaman bulamama sorunuyla karşılaştığını anlattı.

Belli bir yaşa gelindiğinde çocuklarla birlikte ailelerin de eğitim veya spor arasında bir yol ayrımında olduklarına şahit olunduğunu dile getiren TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bakanlık olarak bundan tam iki yıl önce bir adım atarak, Türkiye’de 56 vakıf üniversitesi ile birlikte “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” temalı bir mutabakatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

KKTC'deki üniversitelerle birlikte toplam 75 üniversitenin programın içerisinde olacağını belirten Kasapoğlu, “Uluslararası müsabakalarda bizleri temsil edip, başarı kazanan, emek ortaya koyan sporcular ve bu mutabakatı akdeden üniversitelerin tüm sınav sıralamasındaki yerine bakılmaksızın tam burslu olarak eğitim almalarını sağlayacağız” dedi.

-“Gençler hem sporda hem akademide kariyer yapma imkanı bulacak”

Bu haktan yararlanılabilmesi için yükseköğretim sınavında söz konusu üniversitenin taban puanının alınması gerektiğini ifade eden Kasapoğlu, böylelikle gençlerin hem sporda hem de akademide kariyer yapma imkanı bulacaklarını söyledi.

“KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yüreğimizdeki yeri apayrı” diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “KKTC’nin istikrarını, refahını kendi istikrarımız ve refahımızdan ayrı görmedik” vurgusu yaptı.

Milli takım formasını başarıyla taşıyan Yiğitcan, Ömer, Buse ve Merve’lerin sayısının her geçen arttığını dile getiren Kasapoğlu, bundan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü sporcuların Türkiye’deki üniversitelerde bu burs programından faydalandığını görmenin de kendileri için önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, imzalanacak metinle Kıbrıs’ta ailesinin yanında eğitim gören sporculara da önemli bir imkan sağlayacaklarını kaydetti.

-“KKTC’deki özel ortaöğretim kurumlarını, kolejleri de bu burs sürecine dahil etme hedefindeyiz”

247 sporcunun şu anda yüzde yüz milli sporcu bursundan faydalandığını dile getiren Kasapoğlu, sadece bu yıl 104 sporcunun programa kayıt yaptırdığını söyledi. Sistemin her geçen gün oturduğunu, daha iyi şekilde işlediğini ifade eden Kasapoğlu, projenin sadece üniversitede değil ortaöğretimde, Türkiye’de bin 696 özel öğretim kurumunda da ortaokul ve liselerde başarılı bir şekilde yürüdüğünü belirtti. Şu anda 922 öğrencinin bu bursla eğitimlerine devam ettiğine dikkat çeken Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte KKTC’deki özel ortaöğretim kurumlarını da, kolejleri de bu burs sürecine dahil etme hedefinde olduklarını belirtti.

Gençler için atılan adımların çok ayrı bir ehemmiyeti ortaya koyduğunu ifade eden Kasapoğlu, bugün son derece mutlu ve heyecanlı olduklarını kaydetti. Büyük özveriyle gerçekleştirdikleri yatırımların meyvelerini verdiğini dile getiren Kasapoğlu, tesisleşmede, spora erişimde, spor kültürünün yaygınlaşmasında, sportif bir toplum olmakta hedeflerini birer birer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Artık yeni hedefler koyduklarını kaydeden Kasapoğlu, tüm branşlarda iddiaları olduğunu kaydetti. Sporda yeteneğin erken keşfine yönelik projeleri olduğunu ifade eden Kasapoğlu, bunlardan bir tanesinin sporda yetenek taraması, spora yönlendirme projesi olduğunu söyledi. Bu projeyi KKTC’de gerçekleştirmeye yönelik de adımlar attıklarını ifade eden Kasapoğlu, bu yıl bu sürece yönelik eğitimlerin başlatıldığını ve sportif yetenek taraması noktasında hazır olunduğunu açıkladı.

-“Kısıtlamaların sona erdirilmesi noktasında var gücümüzle çalışacağız”

Kıbrıs Türklerinin özellikle spor alanında uğradığı ambargonun gençlerin moral ve motivasyonuna negatif etki ettiğini kaydeden Kasapoğlu, bu kısıtlamaların hiçbirinin vicdan ölçüsü içerisinde olmadığını ve bu kısıtlamaların sona erdirilmesi noktasında da var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

KKTC’nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere ulaşmasının ortaya koydukları inanç ve arzu olduğunu ifade eden Kasapoğlu, bu amaç doğrultusunda KKTC’deki altyapı projelerini hızlandırarak, büyüteceklerini belirtti.

KKTC Spor Dairesi ile birlikte yürüttükleri Çetinkaya Futbol Sahası’nı ziyaret edeceklerini kaydeden Kasapoğlu, bunun gibi devam eden pek çok projeleri olduğunu ifade etti. “Kıbrıs Türkü gençlerimizi en modern, en nitelikli tesislerde buluşturmaya devam edeceğiz” diyen Kasapoğlu, gençlerin spordaki başarılarını, spora erişimini daha güçlü kılmak noktasındaki hedeflerine yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Altyapıya çok önem verdiklerini ve bugünkü protokolün de bir altyapı güçlendirme protokolü olduğunu ifade eden Kasapoğlu, aynı zamanda sporu hayat tarzı kılma projesi ve ikilemin artık sona ermesinin en güçlü mesajı olduğunu kaydetti.

"Elini taşın altına koyan" üniversitelere şükranlarını belirten TC Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, protokolün hem gençler, hem sporcular, hem de "kutlu dava" için hayırlar getirmesini diledi.