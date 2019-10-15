‘UBP Parti Meclisi’ni protesto ediyoruz’

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Ulusal Birlik Partisi’nin, Parti Meclisi toplayarak Akıncı’nın toplumu temsil etmediği ve müzakerelere katılmaması gerektiği yönünde karar açıklamasının kabul edilemez olduğunu, UBP-PM’yi şiddetle protesto ettiklerini vurguladı.

Akıncı’nın Kıbrıslı Türk toplumunun çok büyük bir çoğunluğunun oyu ile ve demokratik bir şekilde seçildiğini, müzakerecilik yetkisini toplumdan aldığını vurgulayan Korkmazhan, “Sn Akıncı’yı müzakerecilik görevinden alma gibi çılgınca bir girişimde bulunmayı düşünenler varsa, bilmelidirler ki çözüm ve barış yanlısı Kıbrıslı Türk toplumu buna geçit vermeyecektir” dedi.

“Bütün dertleri olası yeni süreci torpillemek!”

“Başta UBP ve ortağı HP olmak üzere, statükocu kesimlerin bütün derdi, Kasım ayında gerçekleşecek 3’lü zirve ve Aralık ayında gerçekleşmesi düşünülen 5’li konferans ile başlaması öngörülen yeni müzakere ve çözüm sürecini torpillemektir” diyen Korkmazhan, son aylarda Akıncı’nın her hareketini ve açıklamasını çarpıtarak, toplumun provoke edilmek istendiğini, son yaşananların bunu kanıtlar nitelikte olduğunu belirtti.

Tüm emek, demokrasi ve barış güçleri ile çözüm yanlılarına çağrıda bulunan Korkmazhan, “Esas hedefleri çözüm sürecini torpillemek, toplumun çözüm ve barış yanlısı istencini sindirmektir. Buna karşı bir araya gelmeli, irademize ve geleceğimize sahip çıkmalıyız” dedi.