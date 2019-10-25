Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclis Başkanlığından verilen bilgiye göre, Federasyon Başkanı Alev Ulubay, kabulde yaptığı konuşmada, 4 Ekim’de Gazimağusa’da açılan Engelsiz Lions Parkı’nın açılışında verdiği destekten ötürü Başkan Uluçay’a teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Lionsların üstlenmiş olduğu çalışmaların çok önemli olduğunu dile getirerek, uluslararası alanda yapılan çalışmaların da ülke tanıtımına büyük kazanç sağladığını ifade etti.

Başkan Uluçay, Federasyonun yapacağı çalışmalarda Meclis olarak da ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.