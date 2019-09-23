Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy'de elektrik kesintisi

Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 15:47