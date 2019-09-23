Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti sabah 11.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.
Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy'de elektrik kesintisi
Ulukışla köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi yarın kesik olacak.
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