Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitim Programı” tamamlandı.

Enstitüden verilen bilgiye göre, 3-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim programına KKTC üniversiteleri ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda görevli 32 eğitimci katıldı.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin eğitim programının açılış konuşmasında programın amacı ve önemi hakkında katılımcıları bilgilendirerek, eğitim programına duyulan ilgiden ötürü memnuniyetini dile getirdi.

“Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, ders anlatım yöntem ve teknikleri, sınav usul ve esasları” gibi konuların işlendiği eğitim programında, drama ve atölye çalışmaları da yer aldı.

Eğitimler Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur, Yunus Emre Enstitüsü uzmanları Nursel Elmas, Hamza Salduz, Betül Arıcı ve Yunus Cünedioğlu tarafından verildi.

4 günlük eğitimin sonunda katılımcılara belgelerinin takdim edilmesi ile eğitim programı tamamlandı.