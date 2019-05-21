Yeşilköy’de domates güvesi ile biyoteknik mücadele konulu uygulamalı eğitim verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Yeşilköy’de gerçekleştirecek.

Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 15.00’te Yeşilköy’de Muhsin Tarhan’nın arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Domates Güvesi (Tuta Absoluta) ile Biyoteknik Mücadele konulu uygulamalı eğitim verilecek.

Saat 18:00’de ise Ahmet Kalendar’ın kahvehanesinde üreticilere domates hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında gece eğitimi verilecek.

Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.