Yüklü parayla yurt dışına çıkmaya çalıştı, polise takıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı’nda, dün D.M.(K-43), tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 29.100 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. D.M hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ercan Havalimanında dün S.A.(E-34) da, tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 30.000 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldı.