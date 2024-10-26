AKSA Birinci Lig’de Çanakkale ile Vadili arasında oynanan karşılaşma tamamlanamadı. Maçın orta hakemi Mustafa Torun’un darp edilmesi sonrası maç tatil edildi.

Mücadele 1-0 Çanakkale üstünlüğü ile devam ederken 74. dakikada Çanakkale futbolcusu Hasan Çağakan Çaka’nın kırmızı kart gördükten sonra orta hakem Mustafa Torun’u darp etmesi ile maç yarıda kaldı. Çaka’nın Mustafa Torun’a uçan tekme vurduğu, yere düşen Torun’a vurmaya devam ettiği öğrenildi. Maçın tatil edilmesi ile Torun’un hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

(spor yeni)