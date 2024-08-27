Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği (KTFHGD) işbirliğinde futbol hakemleri İstanbul’da 2024-2025 sezonu kampını gerçekleştiriyor. İstanbul Faal Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin organizasyonuyla önceki akşam kokteylli bir toplantı gerçekleştirilirken, hakemler kamp boyunca her gün tek idmanla yeni sezona hazırlık yapacak.

İstanbul Burhan Felek Spor Tesisleri’nde gerçekleşen kampta MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu ve KTFHGD Başkanı Hakan Muhtaroğlu öncülüğünde verimli bir ortam oluşurken, hakem kafilemiz bugün İstanbul Derneği’nin organizasyonuyla Boğaz Tekne Turu etkinliği düzenleyecek. Yarın akşam ise her iki dernekteki üyelerden oluşan takımlar futbol karşılaşması gerçekleştirecek.

Hakem kafilemize 29 Ağustos 2024 Perşembe akşamı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) MHK Başkanvekili Ahmet Şahin’in özel davetiyle TFF Riva Tesisleri’nde yemek organize edilirken, kafilemiz 30 Ağustos 2024 Cuma sabahı yapacağı sabah idmanının ardından akşam saatlerinde adaya dönecek.