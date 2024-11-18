“Nehirden Denize Özgür Filistin” temasıyla direnişin sembolü Şehit Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hatırasını yaşatmak, soykırımı protesto etmek ve Filistin/Gazze şehitlerini anmak amacıyla Hala Sultan İlahiyat Koleji Girişimcilik Kulübü öğrencileri, Onur Kurulu ve Okul Konseyi işbirliğinde zeytin fidanı dikme etkinliği düzenlendi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamada, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler etkinliğin amaç ve kapsamını ifade eden duygu ve düşüncelerini söz ve şiirlerle dile getirdi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 567 okulu bombaladığı, 788 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığı, 564 öğretmen ve idarî personelin hayatını kaybettiği ve 3 bin 729'unun ise yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu tarafından desteklenen yasa dışı yerleşimcilerin Gazze'ye yönelik saldırıları zeytin hasat mevsiminde Filistinli çiftçilere aşırı kısıtlamalar ve şiddet uygulamak için kullanıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Yıllardır, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik şiddeti hasat mevsiminde zirve yapıyor. Yerleşimciler ellerindeki gücü, tarım arazilerine giden yolları kapatarak, yerleşim yerlerinin yakınındaki zeytinliklere erişimi engelleyerek ve zeytin ağaçlarını yakıp sökerek, Filistinli hasatçıları engellemek için kullandı. Batı Şeria'daki tarım arazileri ve zeytinlikler yok ediliyor. Filistin Tarım Bakanlığı, işgal ordusu ve yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle çiftçilerin bu yıl yaklaşık 19 bin 770 dönüm zeytin ekili araziye erişemeyeceğini söyledi. Filistinli çiftçiler 2023 sezonunda tahmini olarak toplam 1323 ton zeytinyağı kaybı yaşadı ve bu da doğrudan 10 milyon dolarlık kayba neden oldu."

Açıklamada tüm şehitler rahmetle anıldı, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür edildi.