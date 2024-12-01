Halkın Partisi (HP) Gençlik Örgütü Kongresi gerçekleşti.

Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler, Genel Sekreter Furkan Kaşdaş, Örgütlenme Sekreteri Burcu Çavuşoğlu, Medya ve Basın Sekreteri Hüseyin Demir, Hukuk ve Siyasi İşler Sekreteri Tevfik Göztaşı oldu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Genel Sekreteri Turgut Alas ve seçilen Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler konuşma yaptı.

-Özersay: “Halkın Partisi daha güçlü ve örgütlü olacak”

HP'den yapılan yazlı açıklamaya göre Kongrede konuşan Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin kurulduğu günden bu yana karşılaştığı zorluklardan ders çıkardığını ve bu doğrultuda partinin tüzüğünde güncellemeler yaptıklarını belirtti. Özersay, “2016’dan bugüne edindiğimiz tecrübeler ışığında bazı adımlar attık. Bu kapsamda Gençlik Örgütü’nün kurulması da yer alıyordu. Bugün, gençlik örgütümüzü kongreyle ayağa kaldırıyoruz,” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’nin kişisel çıkarlar yerine toplumsal faydayı önceleyen gençlerle çalıştığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

“Biz, ülkesinin geleceğini önemseyen ve ‘önce memleketim’ diyebilen genç arkadaşlarla bu yolculuğu sürdüreceğiz. Gençlerin parti yönetiminde aktif rol almasını önemsiyoruz. Bu çerçevede, Gençlik Örgütü Başkanımız, Merkez Yürütme Organı’nın sürekli üyelerinden biri olarak parti kararlarına doğrudan katılım sağlayacak.”

Halkın Partisi’nin ilkesel, temiz ve dürüst siyaseti benimsemeye devam edeceğini belirten Özersay, Gençlik Örgütü ile birlikte partinin daha güçlü ve örgütlü bir yapıya kavuşacağına inandığını söyledi. Özersay, ilk genel seçimlerde Halkın Partisi’nin meşru bir hükümet kurulmasında anahtar rol oynayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.

-Turgut Alas: “Gençlerle bu yolu yürümek umut verici”

HP Genel Sekreteri Turgut Alas da konuşmasında ,Halkın Partisi’nin temiz siyaseti savunan bir çizgide ilerlediğini ifade etti. Alas, siyasetin ve meclisin itibarının zedelendiği bir dönemde gençlerin cesaretle siyaset sahnesine adım atmasının önemli olduğunu vurguladı.

“Gençlik Örgütü’nde görev alan arkadaşlarımı bu cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Çıktıkları bu yolda partimiz ve ülkemiz adına verecekleri mücadelede başarılar dilerim,” diyen Alas, gençlerle birlikte yürütülecek bu çalışmaların umut verici olduğunu belirtti.

-Güler: "Örgütlü kötülüğe karşı, örgütlü iyilikle mücadele edeceğiz”

Gençlik Kongresi’nde seçilen Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler, gençlere umut ve mücadele çağrısında bulundu.

Konuşmasına, Halkın Partisi’nin “Temiz Siyaset Temiz Toplum” anlayışıyla kurulduğunu vurgulayarak başlayan Güler, partinin hükümette ya da mecliste bulunmasa dahi ülke gündemini belirlemeye ve skandalları cesurca ortaya çıkarmaya devam edeceğini ifade etti.

Güler, gençlerin siyasetten uzaklaştırıldığını ve ülkeyi terk etmeye zorlandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu durumu kabul etmiyoruz. Bu örgütlü kötülüğe karşı duracak, örgütlü iyiliği inşa edecek olan biz gençleriz. Memleketin geleceği temiz ve ahlaklı bir siyasetten geçiyor, bu siyaseti inşa edecek olan da biziz.”

-“Üçüncü bir yol için geliyoruz”

Ülkedeki kötü durumun temel sebebinin yozlaşmış ve köhneleşmiş bir zihniyet olduğunu belirten Güler, gençlerin bu durumdan kurtulması gerektiğini dile getirdi. Güler, “Bu iki kutuplu siyasetten bıkmış, statükocu zihniyetten yorulmuş gençlere üçüncü bir yol sunmak için buradayız,” dedi.

Gençlik Örgütü’nün kurulmasının önemine dikkat çeken Güler, Halkın Partisi’nin Kıbrıs Türk toplumunun kendi kaderini tayin etme hakkını savunduğunu ve toplum için çalışan bir devlet yapısını hedeflediğini söyledi. Ancak mevcut hükümetin bu beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu ifade ederek, “Gayrimeşru hükümet tıkanmıştır ve derhal istifa etmelidir,” şeklinde konuştu.

-Yeni ekibi tanıttı

Güler, konuşmasının sonunda gençlik örgütünün yönetim ekibini tanıtarak, Genel Sekreter Furkan Kaşdaş, Örgütlenme Sekreteri Burcu Çavuşoğlu, Medya ve Basın Sekreteri Hüseyin Demir, Hukuk ve Siyasi İşler Sekreteri Tevfik Göztaşı’nı sahneye davet etti.

Gençlik örgütü olarak birlik içinde daha özgür, adil ve güçlü bir gelecek için çalışacaklarını vurgulayan Güler, “Yolumuz uzun, inancımız tam. Hep birlikte başaracağız,” diyerek konuşmasını tamamladı.