Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya genelinde “Maymun Çiçeği” adı verilen salgın hastalıkla ilgili acil durum ilan edildiğini anımsatarak “özellikle Afrika ülkelerinde hızla yayılan bu hastalık konusunda, ülkemize Afrika ülkelerinden binlerce öğrenci geldiğini dikkate alırsak acil tedbir alınması gerekmektedir.” dedi.

Özersay partisi adına yaptığı yazılı açıklamada, “Özellikle eylül ayından itibaren ülkemize bu ülkelerden gelecek olanlara ülkemizde üniversitelerin sorumluluk üstlenerek test yapması, tüm öğrencilerin de bu hastalıkla ilgili olarak bilgilendirilmesi gereklidir; gerçi elektrik krizini yönetemeyen ve halkı elektriksiz bırakan bir gayrimeşru hükümetin küresel bir sağlık krizini, bir salgını yönetebileceğini düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.



HP Genel Başkanı Özersay açıklamasında şunlara yer verdi:

“Dün Dünya Sağlık Örgütü Maymun Çiçeği hastalığı nedeniyle dünya genelinde acil durum ilan etti! (Monkeypox-Mpox) Afrika kıtasında yer alan ülkelerde salgın şeklini alan ve kontrolden çıkmaya başladığı söylenen bu hastalık nedeniyle 500'e yakın kişinin öldüğü, hastalığın da bulaşıcı olduğu hızla yayıldığı uyarıları yapılıyor. Binlerce yabancı öğrenci Afrika kıtasındaki farklı ülkelerden üniversite eğitimleri için ülkemize geliyor. Yaz döneminde kendi ülkesine tatile gitmiş olan öğrenciler eylül ayı gibi ülkemize giriş yapacak.



Afrika’dan gelecek öğrencilere karşı bir önyargı geliştirmeden, üniversitelerin ve ülke ekonomisinin kayba uğramasına neden olmadan kamu sağlığı korumaya dönük tedbir alınması gereklidir.



Covid gibi farklı test yöntemleriyle virüse yakalananların tespit edilmesi mümkün görünüyor. Eylülden itibaren ülkeye giriş yapacak özellikle Afrika kıtasından gelecek öğrencilere dönük test uygulaması yapmak, bütün öğrencileri de genel olarak bilgilendirmek gerekecek gibi görünüyor."