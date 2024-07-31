Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya çağrı yaparak, “bazı kişilere her ay maaşının yüzde 15’i kadar fazladan maaş ödenmesine neden olan usulsüzlükler ve kamu zararı tespit edilen raporların” Başsavcılığa gönderilmesini talep etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Maliye Teftiş Kurulu’nun “bazı Bakanlıklarda evrakta tahrifat yaparak hile ile ek mesai ödemesi yapan ve vardiya tahsisatı şeklinde bazı kişilere her ay maaşının yüzde 15’i kadar fazladan maaş ödenmesine neden olan usulsüzlükler ve kamu zararı tespit ettiği” raporlar tuttuğunu savundu. Özersay, Maliye Bakanı’nın raporları Başsavcılığa gecikmeksizin göndererek, devleti zarara uğratıp yasa dışı yoldan fazladan maaş çekenlerin yargılanmalarının önünü açmasını istedi.

Tarım Bakanlığı’nda ek mesai ve tahsisatlarla bağlantılı olarak evrakta tahrifat da yapılarak, “özellikle partili ya da veya müdür yakını isimlere” yasalara aykırı menfaat yaratıldığı, maaş ödemeleri yapıldığı yönünde haberlerin de çıktığını kaydeden Özersay, “Bu konularda Maliye Teftiş Kurulu'nun raporlar hazırladığını ve somut suç unsurlarına rastladığını biliyoruz, o nedenle hemen adım atmaları gerekir, Başsavcılığa göndermeleri ve ardından da polis soruşturması açılması gerekir” dedi.

-“Adli süreç başlatılmalı”

Özersay açıklamasında Fasıl 154 Ceza Yasası'na göre özellikle de bilerek, sırf birilerine menfaat sağlamak maksadıyla yasalara aykırı şekilde maaş ödemeleri yapılmasının kamunun zarara uğratılması şeklinde bir suç teşkil ettiğine de dikkat çekerek, “Maliye Teftiş her zaman ciddi raporlar hazırlamış bir kuruldur, Maliye Bakanı suç unsuru tespiti yapan bu raporları Başsavcılığa göndermelidir ki polis soruşturması gecikmeksizin başlatılabilsin. Adaletin zarar görmemesi ve gecikmeksizin tecellisi için siyasi bir konumu bulunan Maliye Bakanı’nın Maliye Teftiş Kurulu gibi kıymetli kurumsal bir yapının saptamalarına değer vermeli ve sahip çıkmalıdır.” çağrısı yaptı