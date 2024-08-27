Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan ekipleri kabul etti. Ziyarette, ülkemiz ekiplerinin yanı sıra Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri hazır bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, halk dansları ekiplerini başkent Lefkoşa ve ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, uluslararası çapta gerçekleştirilen bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı. Bu tür organizasyonların barış ve uzlaşı kültürünün yanı sıra Lefkoşa'ya da büyük bir zenginlik katkığına vurgu yapan Harmancı, bu yöndeki organizasyonlara desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi. Ekip temsilcileri de Kıbrıs’ta bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

6 ülkeden dans ekiplerinin yer alacağı festival Kızılbaş Parkı’nda gerçekleşecek

Lefkoşa’da kültür-sanat alanında faaliyet gösteren 5 sivil toplum örgütü (TUFAD, FOGEM, FOLKDER, GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ, HASDER), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkıları ile organize edilen 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali bu akşam (27 Ağustos Salı) Dernekler Sokağı’ndaki etkinlik ile başlayacak.

Festival 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında 20.30’da Kızılbaş Parkı’nda gerçekleşecek. Dünya kültürleri ile ülke kültürümüzü başkent Lefkoşa’da buluşturan ve artık geleneksel hale gelen Festival kapsamında hem misafir ülkeler Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen halk dansları ekipleri hem de festivali organize eden dernekler olan TUFAD, FOGEM, FOLKDER, GENÇLİK MERKEZİ BİRLİĞİ ve HASDER ekipleri seyirci ile buluşacak.