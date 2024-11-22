Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, muhtarlarla yıllık değerlendirme toplantısı yaptı. Harmancı, 2024 yılında Lefkoşa’ya 500 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Asbaşkanı Tolga Ahmet Raşit ve meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, LTB Başkanı Harmancı, muhtarları, 1 Aralık’ta koşulacak ve gelirinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacağı Ülker Lefkoşa Maratonu’na davet etti.

“Dayanışma ve iş birliği” buluşmasında muhtarlara hitaben konuşma yapan Harmancı, 2014 yılında göreve geldikleri dönemde bu toplantıların yapılamaz noktada olunduğunu anımsatarak, belediye ve muhtarlıkların bir fikir birlikteliği yaparak eskinin kötü izlerini şehrin üzerinden atmaya başladıklarını belirtti.

O dönemlerin zorluklarını atlattıktan sonra artık tartışılan konularının yatırımlardaki öncelikler olduğunu vurgulayan Harmancı, 2024’ün kendileri için bir milat olduğunu, çok büyük yatırımları yıllardan sonra yapabildikleri bir yıla dönüştüğünü, bu süreçte de rekor denilecek birçok yatırımı hayata geçirmekte olduklarını söyledi.

Harmancı, 2 bin haneyi kanalizasyona bağlamak için çalışmaların devam ettiğini, özellikle Hamitköy, Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar bölgelerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Harmancı, kanalizasyon yanında yağmur suyu drenaj hatlarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi, yeni su hatlarının yapılması, asfalt bakım ve tamiri gibi temel konularda yatırımlar yaptıklarını dile getirdi. Harmancı, bu yatırımlar yanında yeni projeleri için de heyecanlı olduklarını söyledi.

Görev sürelerinde belediye meclis üyelerinin de büyük gayretle çalıştıklarını ifade eden Harmancı, muhtarların da yurttaşlara hizmet etmek için büyük gayret ve özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Harmancı, her muhtarın bölgelerinin birer belediye başkanı gibi sorunlarım çözümü için canla başla çalıştığını, LTB olarak bu çabalarında her zaman muhtarların yanında olduklarını belirtti.