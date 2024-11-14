Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısının gerekli olduğunu belirterek, başka yerlerdeki kapıların buna ön koşul olarak sunulmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Colin Stewart eşliğinde ara bölgede incelemelerde bulundu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da açılabilecek yeni geçiş kapılarının belediye başkanları ve Colin Stewart buluşmasının ana gündemini oluşturduğu belirtildi.

Lefkoşa İmar Planı ekiplerinin de katıldığı inceleme gezisinde, bölgede korunması için acil müdahale gerektiren tarihi binalarla özellikle sel ve taşkın risklerinin önüne geçmek için ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları değerlendirildi.

-Harmancı

LTB Başkanı Harmancı, hem savaş günlerinin acı izlerine, hem de ortak kültürel mirasın neredeyse bin yıllık örneklerine ev sahipliği yapan ara bölgenin yıllardır insansız kalmasıyla birlikte, bölgede aynı zamanda korunması gereken bir doğal habitat da oluştuğuna dikkat çekti. Harmancı, ara bölgeyi de içine alacak şekilde yapılabilecek yeni açılımlar ve iş birliklerinde tüm bunların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısının açılmasının yıllardır Kıbrıs Rum liderliği tarafından başka bölgelerde talep edilen geçiş kapılarına tutsak edildiğini savunan Harmancı, “böyle bir ön koşulun Lefkoşa için kabul edilemez olduğunu ve bu günlerde ortaya çıkan yeni müzakere ortamında bu tutumun değişeceğini umduğunu” söyledi.

Harmancı olası tüm yeni geçiş kapılarının açılmasına destek belirtirken, Lefkoşa’da yeni bir araçlı geçiş kapısının hem geçişleri kolaylaştırmak hem de şehir trafiğini rahatlatmak açısından büyük bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bu süreçte eğitim ve sağlık nedenleriyle güneye rutin geçiş yapan yurttaşlar için Ledra Palace Kapısı’nın sınırlı da olsa araçlı geçişlere açılmasının gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Harmancı, bu konuda Colin Stewart’ın da inisiyatif almasının önemli olduğunu belirtti.

LTB açıklamasında, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın yeni geçiş kapıları gündemiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşeceği belirtildi.