Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği'ni ziyaret ederek emeklilerle bir araya geldi.

Kıbrıs Türk halkının manevi değerlerine bağlı, vefa duygusu güçlü bir halk olduğunun altını çizen Taçoy, “Ülkesi için çalışan, bu uğurda ter döken ve emeğini asla acımayan bir halk olarak geleceğe umutla bakmaktayız. Çalışmanın değerini atalarımızdan öğrenen bizler bir yandan çocuklarımıza bu değeri aşılarken, diğer yandan da büyüklerimize olan vefa borcumuzu eksiksiz yerine getirmek için çaba göstermekteyiz” dedi.

“Emeklilerimiz de işte bu büyüklerimiz arasındadır” diyen Taçoy, emeklilerin, yaşamlarının en verimli çağını ülkesi için harcamış, emek vermiş, ter dökmüş insanlar olduklarını söyledi.

Hasan Taçoy, günü geldiğinde emekli olmuş ve yerlerini gençlere bırakmış olan emeklilerin, asla bir köşeye çekilmediklerini ve çekilmemeleri gerektiğini vurguladı.

Taçoy, “Çünkü onlar hem yaşam tecrübeleriyle hem de bu ülkenin ve insanının değerini yaşayarak öğrenmiş kişiler olarak bizlere aktaracakları çok şeyler vardır.” dedi.

Sosyal devlet olarak onların hem yaşamlarını rahat geçirmeleri hem de bilgi ve tecrübeleriyle topluma ışık tutmaları için gereken her şeyin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Taçoy, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaretinde, içleri ülke sevgisi ile dolu yüce insanlarla çok şeyler konuştuklarını ve kendisine göreve geldiğinde yapması için birçok ödevler verdiklerini söyledi.

“Hepsini eksiksiz olarak, büyük bir heyecan ve keyifle yerine getireceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Taçoy, ulu önder Atatürk’ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur” sözlerini hatırlattı ve “Bu sözleri asla unutmadan, emeklilerimize gereken tüm yaşam koşulları sağlamak için canla başla çalışacağım... Ne mutlu bizlere ki, geleceğimize ışık tutan büyüklerimiz mevcut..” dedi.