Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mehmet Hasgüler, BRT yönetimine, "kamu yayıncılığı sorumluluğunu yerine getirme" çağrısı yaptı.

Hasgüler, konuyla ilgili açıklamasında, seçme-seçilme hakkı ve ifade özgürlüğünün, demokrasinin en temel iki dayanağı olduğunu belirterek, bu iki hakkın anlam kazanabilmesi için devlet kurumlarının seçim dönemlerinde tarafsız kalması ve yarışan adaylara eşit mesafede durması gerektiğini ifade etti.

BRT’nin bu seçimde bu ilkeyi çiğnediğini söyleyen Hasgüler, itirazını haklı bulan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 17 Ekim'deki programa tüm adayların birlikte davet edilmesi karar verdiğini ancak BRT’nin programı genişletmek yerine iptal ettiğini belirtti.

BRT Müdürü Meryem Özkurt'a açıklamasından dolayı eleştiride bulunan Hasgüler, meselenin, her programa çağrılmak değil, çok adaylı tartışma programında eşit temsil hakkının sağlanması olduğunu söyledi.

Hasgüler, cumhurbaşkanı adayları arasında ayrım yapıldığını, altı adayın eşitlik hakkının ihlal edildiğini ve yurttaşların tüm adayları aynı yayında izleyip fikirlerini kıyaslama hakkının da ellerinden alındığını savundu.

Konuyla ilgili YSK’ya ikinci bir başvuru yaptığını açıklayan Hasgüler, BRT yönetimine, "aldıkları kararı gözden geçirme ve kamu yayıncılığı sorumluluğunu yerine getirme" çağrısı yaptı.