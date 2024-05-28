Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

1918'de Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle, Türk ve İslam dünyasında ilk demokratik cumhuriyetin kurulduğunı kaydeden Hasipoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Azerbaycan halkının asırlara dayanan mücadeleci ruhu, kültürü ve her geçen yıl artmakta olan siyasi ve askeri gücüyle, bugün dünyaya yön veren güçlü ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri de mutlu etmektedir.

Günümüz dünyasında, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC olarak, 3 devlet tek millet anlayışının sözel açıklamalardan çıkıp, resmiyete kavuşmasına tanıklık etmenin de ayrı bir onurunu yaşıyoruz.

Her geçen gün, kurmakta olduğumuz resmi ve gönülden birlikteliğin, sadece Azerbaycan- KKTC İlişkilerine değil, Türk Dünyasına da önemli ivme katacağına yürekten inanıyoruz.

UBP olarak, Yeni Azerbaycan Partisi ve AK Parti arasında oluşturduğumuz güçlü siyasi bağ vesilesiyle, diplomatik, kültürel, sportif faaliyetlerimiz geliştikçe, halklarımızın arasındaki dayanışmanın da daha da artacağına eminimiz.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde, refah ve huzur içinde istikrarlı yürüyüşünü sürdüreceğine yönelik inancımızı korurken, Azerbaycan Halkı’nın mücadeleci, azimkar, milletine ve devletine bağlılığının bizler için de müstesna bir örnek teşkil ettiğini vurgulamak istiyorum”