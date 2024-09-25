Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında yaptığı KKTC’nin tanınması çağrısı ve bu çağrı üzerine alkışlanmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Hasipoğlu, yazılı açıklamasında, Erdoğan’ın, dünya kamuoyu, süper güçler ve BM’nin gözlerinin içine baka baka bir kez daha KKTC’nin tanınması çağrısı yapması ve Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet gerçeğine vurgu yapmasının da tarihi nitelikte bir mesaj olduğunu” vurguladı.

“KKTC’ye uygulanan tecridin kaldırılması vurgusu hepimizin mücadelesinin çıkış noktasıdır” diyen Hasipoğu, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan’ın çağrısında en can alıcı noktanın, 'Federasyon artık masada değildir' şeklindeki tespiti olduğunu da bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Federasyonun, artık geçerli bir görüşme modeli olmadığını, KKTC’deki tek alternatif federasyondur diyenlere de önemli bir mesajdır. Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın KKTC’nin BM Genel kurullarında üç kez üst üste sesi olarak tüm dünyaya yaptığı çağrının, UBP olarak, geçtiğimiz gün kurultayımızda almış olduğumuz kararı daha da önemli hale getirmiştir. Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs Adası üzerinde, eşit egemen bir halk olduğuna ve uluslararası eşit statüsünün yakın zamanda teslim edileceğine artık daha güçlü inanıyoruz.”