UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu ile CTP Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özker Özgür’ü 19’uncu ölüm yıl dönümlerinde saygı ve rahmetle andıklarını kaydetti.

Miroğlu ve Özgür’ün ölüm yıl dönümleri için mesaj yayımlayan Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin, Kıbrıs Türk halkına mal olan, efsaneleşmiş değerlerinden Salih Miroğlu’nun hizmetleri, tecrübesi, seçim alanlarındaki hitabıyla partililerin gönlünde müstesna bir yer edindiğini söyledi.

Miroğlu’nun, siyaset kadar, gençliğe ve spora da önemli hizmetleri olduğunu anımsatan Hasipoğlu, bu hizmetleri gelecek nesillere aktarma sorumluluğunda olduklarını da belirterek, “Ruhu şad olsun… Salih abimizi asla unutmayacağız” dedi.

Salih Miroğlu ile aynı gün yaşamını yitiren Özker Özgür’e de rahmet dileyen Oğuzhan Hasipoğlu, Özker Özgür’ün Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki yerine işaret etti.

Hasipoğlu, “Siyasi görüş farklılığına rağmen, demokrasimizin gelişmesini hedefleyen görüşleri, hükümet görevinde iken ülkeye verdiği hizmetleriyle anımsayacağımız Özker Özgür’ün de huzur içinde yatmasını diliyorum” dedi.