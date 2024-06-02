UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Armağan Candan, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nin Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenen toplantısına katıldı.

Meclis açıklamasına göre, toplantıda, raportörlüğünü İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun yaptığı Maraş/Kıbrıs raporu da ele alındı.

Milletvekilleri taslak kararın oylaması sırasında birer konuşma yapıp, değişiklik önerilerini komiteye sundular. Değişiklik önerilerinin kısmen kabul edildiği komitede taslak rapor oylanarak AKPA Genel Kurulu’na gönderildi. AKPA Türkiye heyetinin sunduğu Karşı Görüş metninin de kararın ekine eklenmesi kabul edildi. Taslak karar, Haziran ayının sonunda yapılacak olan AKPA Genel Kurulu’nda yeniden oylanacak.

Meclis heyeti Oslo temasları çerçevesinde ayrıca Norveç Dış İşleri Bakanlığı Doğu Avrupa ve Kıbrıs Masası Direktörü ile Norveç düşünce kuruluşu PRIO temsilcileri ile de birer görüşme gerçekleştirdi.