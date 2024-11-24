Siyasi partiler toplantılarında ilk kez Asya’da KKTC’yi temsil eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Ahmet Savaşan, KKTC’yi uluslararası alanda daha görünür kılmak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kamboçya Halkın Partisi ve Asya Siyasi Partiler Başkanlığı’nın davetlisi olarak Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na (ICAPP) katılan Hasipoğlu ve Savaşan, 12. ICAPP Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri, konuşmalarda, Kıbrıs meselesinin doğru zeminde tartışılması gerektiğini, yıllar süren sonuçsuz federasyon müzakerelerinden sonra Kıbrıs Türk halkının egemenlik eşitlik ve uluslararası eşit statü talebinin doğru zamanda yapılan son derece meşru bir hak olduğunu, Güney Kıbrıs yönetimin çözümü istermiş gibi görünüp geçen zaman içerisinde hep masadan kaçtığını, Türkiye‘yi çözümün önünde engel ve işgalci olarak dünyaya lanse etmeye çalıştıklarını, bu savın son derece yanıltıcı ve gerçek dışı olduğunun, kendi uzlaşmaz tutumlarını kamufle etmekten başka bir amaç taşımadığını vurguladılar.

Milletvekilleri, Anavatan, Garantör Türkiye’nin adaya müdahalesinin sadece Kıbrıs Türk halkına değil tüm adaya barış ve huzur getirdiğini ifade ettiler.

“Siyasal Partilerin Uzlaşmadaki Rolü” temalı toplantıya davet edilen 35 ülkeden biri olarak ülkeyi temsil etme ve parlamentolarını temsil eden milletvekilleriyle görüşme fırsatı bulmuş olmanın önemine dikkat çeken vekiller, bir sonraki toplantının 2 yıl sonra Güney Kore’de yapılacağını, KKTC’yi uluslararası alanda daha görünür kılmak için mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.