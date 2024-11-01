Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E (25), I.E.G (20) ve M.T (42), yedi günlük tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, yedi gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Cansu Lefkonuklu ve zanlı avukatları Çağdaş Par, Ömer Güran ve Nazım Yoldaşlar hazır bulundu.

- Tahkikat Memuru

Meselenin Tahkikat Memuru Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil, zanlıların “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla metalder olduğunu ifade etti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar S.M.A.E ve I.E.G’nin Haspolat’ta zanlı M.T’nin sahibi olduğu apartmanın içerisine muhtelif defa girdiklerini, zanlı S.M.A.E’nin gözcülük yaptığını, diğer zanlı I.E.G’nin ise birlikte aldığı saf alkolü apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların üzerine döküp ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları belirtti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların yangın neticesinde, apartmanın 6 nolu dairesinde ikamet eden Derrick Bamfo Ampomah’ın (E-24) yaşamını yitirmesine, Jonathan Maukle Adjabeng'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep olduklarını dile getirdi.

Meseleyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen zanlı M.T’nin de tutuklandığını kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, tüm zanlıların gönüllü ifade verdiğini dile getirdi.

Tahkikat Memuru Şengil, olay yerinin yakınlarında bulunan boş arazide DVR kamera kayıt cihazının bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

25 Ekim’den bu yana 15 ifade ve bir gönüllü ifade temin edildiğini belirten Tahkikat Memuru Şengil, zanlı M.T’nin gönüllü ifadesini avukatı huzurunda verdiğini söyledi.

- Yedi kamera görüntüsü alındı

Toplam yedi kamera görüntüsünün alındığını ve kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde inceleceğini kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, boş arazide bulunan DVR kayıt cihazındaki parmak izi ile cihazın söküldüğü yerde avuç içi izinin zanlı S.M.A.E ile uyuştuğunu aktardı.

Yangının meydana geldiği apartmanın damında bir ayak izi tespit edildiğini belirten Tahkikat Memuru Şengil, söz konusu izin terlik izi olduğunu ve iz bırakılan terliğin zanlı S.M.A.E’nin evinde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlı S.M.A.E’nin tam bir suçluluk psikolojisi içinde arabasını ve telefonunu sakladığını ancak bulunduğunu kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, “Telefon şifresini vermedi. Bize doğruları anlatmadı. Zanlı S.M.A.E ile zanlı M.T arasında kısa bir telefon görüşmesi var.” dedi.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlı I.E.G’nin gönüllü ifade vererek polise yardımcı olduğunu belirtti.

Soruşturmada çok mücadele vererek bazı bilgileri temin edip tahkikata devam ettiklerini ifade eden Tahkikat Memuru Şengil, tahkikatın seyrinin “taammüden adam öldürmeye” doğru gittiğini aktardı.

Alınacak bir çok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların yedi gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

- Avukatlar yedi günlük ek tutukluluğa itiraz etti

Mahkemede söz alan zanlı avukatları, yedi günlük ek tutukluluğa itiraz etti.

Mahkemede söz alan zanlı S.M.A.E, ile M.T’nin avukatı Çağdaş Par, tahkimat memuruna bazı sorular yöneltti, iddialarda bulundu.

Avukat Par, Haspolat’ta yangının çıktığı apartmanda halen kalan insanların olduğunu söyledi, Tahkikat Memuru Şengil de “Orada biri kalmaz.” dedi.

“Bölgede kameralar var, hepsini aldınız mı? Olayın olduğu saatlerde zanlı M.T nerededir? Zanlı M.T’nin açık ifadesi ile gönüllü ifadesini karşılaştırdınız mı? Zanlıların birbirleri aleyhine söylediği bir şey var mı?” şeklinde sorular yönelten Avukat Par, müvekkili M.T’nin verdiği gönüllü ifadede suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

Avukat Par’ın bir sorusu üzerine Tahkikat Memuru Şengil, zanlı S.M.A.E’nin evine gidildiğini ve evinde fenalık geçirdiğini kaydetti.

Avukat Par, yedi günlük ek tutukluluk talebinin zanlılara eziyet çektirmek için olduğunu iddia etti.

Zanlı I.E.G’nin avukatı Nazım Yoldaşlar da tahkikat memuruna hitaben, “Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Zanlı I.E.G’nin ifadesi tutuklandıktan ne kadar zaman sonra alındı?” diye sordu.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlı I.E.G’nin el yazısıyla gönüllü ifadesini yazdığını söyledi, Avukat Yoldaşlar da zanlı I.E.G’ye baskıyla gönüllü ifade yazdırıldığını iddia etti.

Zanlı M.T’nin avukatı Ömer Güran da, “8 günde 45 ifade aldınız. Tüm zanlılar gönüllü ifade verdi. Yedi kamera görüntüsü ile telefonları emare olarak aldınız. Bu tahkikatta arayıp bulacağınız daha ne kaldı?” diye sordu, Tahkikat Memuru Şengil de, zanlıların serbest kalması halinde her şeye etki edebileceklerini dile getirdi.

“Hayatın olağan akışı içerisinde bir şahıs kendi apartmanını yakar mı? Yakılan bu apartman sigortalı mıydı? Apartmanın yanmasında zanlı M.T’nin bir menfaati var mıdır?” şeklinde sorular yönelten Avukat Güran, yedi günlük sürenin çok olduğunu, üç günlük sürenin yeterli olacağını söyledi.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yedi gün daha tutuklu kalmasına ayrıca zanlı S.M.A.E’nin tam teşekküllü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.