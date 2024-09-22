Haspolat sanayi yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, saat 10.30 sıralarında, Merve Kaya (K-28), yönetimindeki ZSY 167 plakalı salon araç ile sanayi yolunda seyrederken dört yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden karşı yöne geçmeye çalıştı ve anayolda seyreden Salih Harmanlı (E-51) yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpıştığı kazada hafif yaralanan ZSY 167 plakalı araç sürücüsü Merve Kaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Pınar Kaya (K-26) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.