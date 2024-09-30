Hava sıcaklığı bu hafta, geçtiğimiz günlere göre 4 derece düşüşle 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Yarın, kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava durumu raporuna göre, bölge 1-7 Ekim tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi; perşembe ve cuma günleri yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ise zaman zaman kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi, denizde batı Taurus'da bu sabahtan itibaren gece yarısına kadar 7 kuvvetinde fırtınamsı rüzgar beklendiğini de duyurmuştu.