Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın 41 Hayat ” adlı kitap hakkındaki sergi perşembe günü Saçaklı Ev’de açılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KÖDER-Garanti BBVA iş birliğinde saat 17.30’da başlayacak sergi, dördüncü kitapta yer alacak 41 kadının fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşacak.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, ilk üç serginin harika bir ortamda geçtiğini belirterek, dördüncü sergiye de halkı davet etti. Ekingen, etkinlikte, sinevizyon gösterisinin de yer alacağını ifade etti.

KÖDER, bugüne kadar destek ve iş birlikleriyle 23 belgesel gösterimi, üç kitap, üç de sergi hazırlayarak, toplumla buluşturdu.

Kadın öykülerinin derlendiği kitaplarla, ülkede kadının gücü, azmi, yaratıcılığı, enerjisi, inanç ve özverisi ile toplumsal değerler içerisinde yaratıp yaşattıklarını görünür kılmayı, farkındalık yaratmayı ayrıca geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve ışık tutması amaçlanıyor.