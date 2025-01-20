Kuir Kıbrıs Derneği’nin yürüttüğü Helis Projesi kapsamındaki tematik tartışma etkinlik serisinin ilki yapıldı. Etkinlikte, “LGBTİ+ için Hukuki Koruma ve Haklar” başlığı ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kuir Kıbrıs Derneği lokalinde yer alan ilk etkinlikte, Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan aktivistler ve topluluk üyeleri, Kıbrıs’ta LGBTİ+ haklarının ilerleyişini ve karşılaştıkları zorlukları tartıştı.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Helis Projesi kapsamında altı tematik tartışma düzenlenecek.

LGBTİ+’ların güncel sorunlarına dair Kıbrıs genelinde savunuculuk mücadelesi yürütmenin hedeflendiği etkinlikler, Güney Kıbrıs’taki ACCEPT LGBTI ve Queer Collective örgütleri ile iş birliğinde yapılıyor.