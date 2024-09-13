Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, geçici işçi statüsündeki kişilerin hemşirelik yapmasının yasal olmadığını kaydederek, Sağlık Bakanlığı’na bu konuda gerekli adımı atması için 5 gün süre verdi.

Pandemi döneminde mevsimlik işçi olarak istihdam edilip hemşirelik yapan ve statüsü geçici işçiliğe çevrilen kişilerle ilgili yazılı açıklama yapan Özgöçmen, hemşirelik mezunu olsa dahi atanmış olduğu görev işçi olanların işçi görevini icra etmek zorunda olduğunu vurguladı.

“İnsan sağlığının ucuz siyaset malzemesi yapılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen İbrahim Özgöçmen, şunları ifade etti:

“Bizler, geçici işçi statüsüne geçen hemşirelik mezunu olan arkadaşlarımıza ‘neden bu statüye geçtiniz’ diyemeyiz, ancak artık işçi statüsünü kullanacaklarına göre hemşirelik mesleğini herhangi bir kamu sağlık kuruluşunda icra edemeyeceklerini bir kez daha belirtmek isteriz.”

Özgöçmen, Sendikanın konuyu yargıya taşıdığını, dava sürecinde bu kişiler için “hemşirelik yapmıyorlar, yaptırmıyoruz” diyen Sağlık Bakanlığı’nın baskıyla bu kişileri hemşirelik yaptırmaya çalıştığını iddia etti.

İbrahim Özgöçmen, “Olası bir yasal durumda, Bakanlık her zaman yaptığı gibi meselelerden sıyrılacaktır. Bu nedenle, mesleğimize yapılan bu saygısız ve onur kırıcı uygulamayı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen şunları da kaydetti:

Tüm bu hususlara baktığımızda Sağlık Bakanlığı'na 5 gün süre veriyoruz. Beş gün içerisinde bu yanlıştan dönülmediği takdirde, doğabilecek hiçbir sorunu ve problemi kabul etmediğimizi ve yasaların bizlere tanıdığı eylem ve grev dahil olmak üzere tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.