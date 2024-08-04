Hafta sonları yüzlerce kişiyi ağırlayan Boğaz Piknik Alanında, pikniğe giden sorumsuz vatandaşların bıraktığı çöplerle ortaya utanç verici görüntüler çıktı.

Daha kısa bir süre önce Ercan Havalimanı İşletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Taşyapı İnşaat çalışanları ve gönüllülerin

Kıbrıs genç tv haber merkezinin çağrılarına uyararak Boğaz piknik alanını temizlemesinin ardından alanının son hali isyan ettirdi.

Kıbrıs Genç Tv Haber Merkezi WhatsApp ihbar hattına ulaşan bir vatandaşın kameralarına yansıyan görüntülerde Ciklos ve boğaz piknik alanında yenilen içilen ürünlerin çöp konteynerleri yerine doğanın içine atıldığı görüldü.

Sivil toplum örgütleri ve belediyelerin de bu vurdum duymazlığa eli koku bağlı …

Ne kadar temizlense de kafalar temiz olmayınca etraf aynı hale dönüyor ve çevre kirliliğinin daha da artmasına neden oluyor. Boğaz piknik alanının içler acısı durumunun kameralara yansıyan görüntüleri ise temiz bir çevrenin önemini bir kez daha bizlere hatırlattı.

Çevre temizliği, hepimizin sorumluluğunda olan bir konudur ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz... Bu sayede bizlerde Kıbrıs Genç Tv ailesi olarak mesele temizlemek değil, temiz kalmasını sağlayabilmek olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.