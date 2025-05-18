Her Daim Doğa Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği’yle birlikte Yeniboğaziçi Belediyesi’nin lojistik desteğinde 17 Mayıs Dünya Geri Dönüşüm Günü kapsamında geri dönüşümlü orman temizliği gerçekleştirdi.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Şentuğ tarafından yapılan açıklamada, 17 Mayıs Dünya Geri Dönüşüm Günü'nün, atıkların işlenmesinin ve çevre koruma konusunda bir duruş sergilemenin önemi konusunda farkındalık yarattığı belirtildi.

Geri dönüşümün çöp olarak atılacak malzemelerin toplanması ve işlenmesi olduğunu belirten Şentuğ, “Atıkların yeni ürünlere dönüştürülmesini sağlar. Bu bağlamda geri dönüşüm, çöplüklere ve yakma fırınlarına gönderilen atık miktarında azaltmaya, doğal kaynakları korumaya, kirliliği önlemeye, iş yaratmaya, üretim endüstrisini desteklemeye ve daha fazlasına yardımcı olur.” ifadesi kullanıldı.

-Şentuğ: “şişeler, kutular, kâğıt ve karton geri dönüştürülebilir”

Çok fazla insanın halen daha hangi ürünlerin geri dönüştürülebilir ve hangilerinin geri dönüştürülemez olduğunun bilmediğine dikkat çeken Şentuğ, “Unutmayın, şişeler, kutular, kâğıt ve karton geri dönüştürülebilir. Organik atıklara gelince, bunlar kompost kutusuna gitmelidir” dedi.

Şentuğ açıklamasında, “Artan sıcaklardan ve kurumuş veya budanmış dalların yol kenarlarında bırakılmış olmalarından dolayı yangın çıkma olasılığı yükselen ormanlarımızı atık malzemelerden arındırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliğe destek veren herkese çok teşekkürler.” şeklinde kaydetti.