Her Daim Doğa Dostları, yarın sabah “Kıbrıs’lı şairlerin doğa şiirlerinin okunacağı” bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu, doğaseverleri etkinliğe davet etti.

Saat 08.00’de Kocareis tesislerinde yer alacak etkinliğin amacının, bu konuda eserler bırakmış şairleri onore etmek ve doğa sevgisini öne çıkarmak olduğu belirtilen açıklamada, etkinliğe katılan katılımcıların da dilerlerse şiir okuyabilecekleri ifade edildi.