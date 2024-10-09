İş insanı Küfi Birinci’nin ‘Her Şeye Rağmen’ isimli kitabının tanıtım ve imza günü Lefkoşa’da Işık Kitabevi Cafe’de gerçekleştirildi.

Meral Tekin Birinci Eğitim Kültür ve Spor Vakfı tarafından yayınlanan Her Şeye Rağmen kitabı, KüfiBirinci'nin daha önce sosyal medya üzerinden paylaştığı hayat hikayelerini derlediği bir kitap.

Küfi Birinci tanıtım ve imza gününde neden bu tür bir kitabı yazma ihtiyacı duyduğunu dile getirdi ve kitap severlerin çeşitli sorularını yanıtladı.

1958 yılında Lefkoşa'da doğan Küfi Birinci, 1979 yılında başladığı iş hayatında kendisine ait bir çok şirketin direktörlüğünü yaptı.

Çeşitli dernek ve spor klüplerinde yönetim kurulu üyelikleri de bulunan Birinci, Meral Tekin Birinci Eğitim Spor ve Kültür Vakfı'nın başkanlığını yapıyor.