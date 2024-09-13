Güney Kıbrıs’taki havalimanlarının işletmesinden sorumlu olan Hermes Airports şirketiyle Rum hükümeti arasındaki yeni anlaşmadan, Ercan havalimanına yönelik yolcu trafiğiyle ilgili olarak şirketin tazmin edilmesine ilişkin maddelerin çıkarıldığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Ercan Anlaşmadan Gitti” başlıklı haberinde, Sayıştay Başkanlığının, Larnaka ve Baf havalimanlarındaki altyapı çalışmalarının ikinci etap inşaatı, aynı zamanda şirkete yönelik tazminatlar ve yönetim imtiyaz sözleşmesinin süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak Rum Yönetimi ile Hermes Airports şirketi arasında sağlanan anlaşmayı, 2022 yılında yapılan ilk istişareler ve ön anlaşmayla kıyaslandığında açıkça iyileştirilmiş olarak addettiğini yazdı.

Anlaşmanın onaylanması için önümüzdeki günlerde “Merkezi Değişiklikler ve Talepler Komitesine” (KEAA) sunulacağını da kaydeden gazete, Rum hükümetinden “yetkili bir kaynağın” gazeteye, konuyla ilgili gelişmeler ve açıklamalar olacağını söylediğini iletti.

Gazeteye konuşan Sayıştay Başkanlığı sözcüsü Marios Petridis ise açıklamasında, 2022 yılındaki anlaşmayla kıyaslandığında yeni anlaşmanın açıkça iyileştirilmiş olduğunu, öte yandan Sayıştay’ın yeni anlaşmayla ilgili tezleri ve olası gözlemlerinin “Merkezi Değişiklikler ve Talepler Komitesi” huzurunda dile getirileceğini belirtti.

Açıklamasında yeni anlaşmadan, devlet tarafından şirkete Ercan havalimanının faaliyetlerinden ötürü tazminat ödenmesiyle ilgili maddenin çıkarıldığını da ifade eden Petridis, şirketin bütün taleplerinin çözüme kavuşturulması ve özellikle şirketin başlangıçtaki anlaşmanın, Ercan havalimanıyla ilgili olarak öngördüğü tazminat haklarından feragat etmesinin çok olumlu olduğunu vurguladı.

Petridis bu şartın, artık anlaşmadan çıkarıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan yeni anlaşmanın yönetici şirketin 3 yıl içerisinde iki havalimanında ikinci etap inşaat çalışmalarını hayata geçirmesini öngördüğünü yazan gazete, buna paralel olarak yeni anlaşmanın havalimanlarıyla ilgili imtiyaz sözleşmesinin uzatılmasını öngördüğünü de belirtti.

Haberde yeni anlaşmanın şirketin devletten alacağı olan ve 400 milyon Euro’ya ulaşan taleplerinin eş zamanlı olarak geri çekilmesiyle birlikte, şirkete 30 milyon Euro tazminat verilmesini öngördüğü de kaydedildi.

Tazminatların havalimanlarının koronavirüs pandemisinden etkilenmesi, Ukrayna savaşı, yeni vergilendirmeler ve mevzuat nedeniyle iş ortamında meydana gelen değişiklikler, aynı zamanda Ercan havalimanının faaliyetleriyle alakalı olduğunu kaydeden gazete, Hermes Airports şirketinin 2022’den 2024 yılına kadar olan dönem için sunulan ekonomik taleplerinden de feragat ettiğini ekledi.