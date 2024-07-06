Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin oğlu Hilmi Birinci dün akşam dünya evine girdi.

Girne Elexus otelde gerçekleşen düğün seremonisine Siyasetten iş dünyasına bir çok renkli sima katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa büyükelçisi Metin Feyzioğlu’da düğüne katılanlar arasındaydı.

Düğünün ilerleyen saatlerinde Türkiye’li ünlü sanatçılar….. konuklara muhteşem saatler yaşattılar.

Sabahın ilk ışıklarına kadar süren düğünde Hilmi Birinci ve Şermin Denizli bir an olsun pistten inmedi sabaha kadar dans edip şarkı söyledi.