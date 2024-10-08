Halkın Partisi (HP), hükümetin bir an önce istifa ederek ülkeyi seçime götürmesi, hükümet bunu yapmıyorsa ana muhalefetin Meclis’ten çekilerek erken seçimi zorlaması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili yaşananları ancak "seçimin temizleyebileceğini" savunan HP, dün yaşananları “ülkedeki siyasi çöküntünün ve yarattığı moloz yığının son noktası” olarak nitelendirdi.

Yazılı açıklamada, HP'nin iki buçuk yıl önce “sine-i millet” kararı alırken, olacaklar konusunda uyarı yaptığı, bir oyun oynandığını söyleyerek kimsenin alet olmaması gerektiğini" belirttiği anımsatıldı.

Üstel ve hükümete eleştirilerde bulunulan açıklamada, Anayasa, yasalar, kurumlar ve ülkenin bir partinin oyuncağı haline getirildiği, bunlara göz yumulduğu savunuldu ve şunlar kaydedildi:

"Bütün bu olana bitene de ‘ben muhalefet yapacağım’ diye Meclis çatısı altında olana biteni de sineye çekmekten vaz geçilmeli. Bu durum sürdürülebilir değildir. Söylenecek söz nettir ve açıktır. Bu Meclis ilk kurulduğu gün olduğu gibi bugün de halkın iradesini yansıtmamaktadır. Hükümet bir an önce istifa ederek ülkeyi seçime götürmelidir. Eğer bu hükümet bunu yapamıyorsa, ana muhalefet en azından Meclis’ten çekilerek erken seçimi zorlamalıdır. Yaşanan bu yıkıntıyı ancak seçim temizler.”