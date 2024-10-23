Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun denetimlerinin geçmiş dönemleri de içermesi gerektiğini belirtti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun Lefkoşa, Girne ve Gazimğusa’daki gümrük daireleri ve meteoroloji birimlerde denetimler başlatmasını olumlu karşıladıklarını, ancak denetimlerin geçmiş dönemleri de kapsaması gerektiğini söyledi.

Halkın Partisi Yolsuzluğa Karşı Mücadele Birimi’nin haksız ek mesai konusunu sürekli gündeme getirdiğini belirten Özersay, “Bu konu son dönemde konuşulduğu için haksız şekilde ek mesai ve tahsisat alanlar kendilerine göre tedbir almış olabilirler. O nedenle denetimlerin bundan önceki dönemleri de kapsaması hayati önem taşımaktadır. Aksi halde denetim göstermelik kalacaktır” dedi.

Maliye Bakanlığı’ndan aldıkları yazıda, Girne gümrük biriminde başlatılan ancak tamamlanmayan denetimle ilgili olarak, tamamlanmayan denetimin tamamlanması yerine yeni döneme yönelik denetimden bahsedildiğini kaydeden Özersay, bunun kabul edilemez olduğunu, Girne gümrüğünde yarım kalan denetimin tamamlanması gerektiğini savundu.

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun başlattığı ancak rapor yazmadığı başka bir denetim sürecinin bulunmadığını belirten Özersay, “Girne gümrüğünde yapılan denetim ertesinde siyasi müdahale ile denetim yarım kalmış ve rapor yazılmamıştır. Son ayları kapsayan değil bir önceki Bakan döneminde yapılan ve yasadışılıklar tespit edilen denetimin tamamlanması şu an görevde olan Bakan’ın yasal yükümlülüğüdür” dedi.

Tamamlanmayan denetimlerin önünün kapatılmaması, bu denetimlerin önünün açılmasını istediklerini belirten Özersay, “Orman Dairesi’nde yaşanan, Mali Polise aktarılan ve dava süreçleri başlayan olaylar dikkate alındığında denetimin şart olduğunu kimse yadsımayacaktır” dedi.