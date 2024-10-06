Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı Üyesi ve Çalışma Hayatı Komitesi Başkanı Aral Moral, özel sektörde prim yatırımlarının asli maaş üzerinden yapılması gerektiğini belirterek, “Bu konuda da çalışanlar arasında ayrım yapılmamalı” dedi.

Moral yaptığı yazılı açıklamada, ülkede, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yüzde 60’ının asgari ücret üzerinden yapıldığını ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bugüne kadar bu konuda hiçbir adım atmamasının “düşündürücü” olduğunu savundu.

Bunun çalışan haklarına yönelik vurdumduymazlığın göstergesi olduğunu ileri süren Moral, Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı gelirlerinin azalmasına hatta gelir kaybına uğramasına da göz yumulduğunu iddia etti.

Maliye Bakanı’nın, “Üç personelden fazla kişi çalıştıran işyerlerinin, çalışanların maaş ödemelerini banka yoluyla havale edeceği” yönünde açıklama yaptığını savunan Moral, hali hazırda böyle bir çalışma varsa, bu uygulamanın üçten az çalışanın olduğu iş yerlerini de kapsaması gerektiğini belirtti.

Moral, “Tek bir çalışan olsa dahi, o çalışanın yatırım haklarının asli maaş üzerinden yapılması bir zorunluluk olmalıdır, bunun için de İş Yasası’nda gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir” dedi.