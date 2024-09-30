Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Amerika Birleşik Devletleri’yle ilişkilerin şimdiye kadarki en iyi düzeye ulaştığını belirterek, Nisan ayında ABD’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD’den ayrılırken yaptığı açıklamada, ABD’yle mevcut ilişkilere dair açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile ABD ilişkilerinin şimdiye kadarki en iyi düzeyine ulaştığını ve daha önce böyle bir düzeye gelinmediği iddia etti.

ABD’nin çok az devletle kurduğu “Stratejik Diyaloğu” Güney Kıbrıs’la kurmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirten Hristodulidis, gelecek Nisan ayında ABD’ye gideceğini, çeşitli temaslarda bulunacağını ayrıca, denizcilikle ilgili bir yatırım formuna da katılacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye insani koridor konusuna da değinen Hristodulidis, “sorunun değil, çözümün bir parçası olduklarını ve stratejik öneme sahip bir bölgede barışın ileri götürülmesine katkıda bulunabileceklerini kanıtladıklarını” iddia etti.

Hristodulidis, “Bu gelişmenin, ülkenin rolünü kanıtlamakla kalmayıp, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarını da etkilediğini” savundu.