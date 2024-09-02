Güney Kıbrıs’taki bazı sosyal ve siyasi örgütler, "Güney Kıbrıs’ın İsrail’in Filistinlilere uygulamakta olduğu soykırıma müdahil olduğu” gerekçesiyle Hristodulidis hükümetini protesto etmek amacıyla Rum Başkanlık Sarayı’na yürüdü.

Haravgi’nin “Kıbrıs’ın Soykırıma Karışmasına Karşı Başkanlığa Protesto Yürüyüşü” başlıklı haberine göre eylemde, Hristodulidis hükümetinin “Filistinlilere yönelik soykırım uygulaması, işgalini ve Apartheid rejimini sağlamlaştırması için İsrail devletine kolaylık sağlaması” protesto edildi.

“Soykırım, ancak müttefikleri İsrail’i ve savaş mekanizmasını ekonomik açıdan beslemeyi durdurursa son bulacak” vurgusu yapılan eylemde Hristodulidis hükümetinden ivedilikle, “tarihin doğru tarafında” saf tutması, “soykırımcı” diye niteledikleri İsrail ile hiçbir iş birliğine gitmemesi ve bölgesel savaşa hiçbir şekilde müdahil olmaması istendi.

Rum İçişleri Bakanlığı önünde toplanan ve saat 18.00’de Rum Başkanlık Sarayı’na doğru yürüyüşe geçen eylemciler, Filistin bayrakları ve dövizler açarak Filistin lehine, İsrail aleyhine slogan attı.