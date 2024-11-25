Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs’ın 1974’te uğradığı barbarca Türk işgalinden 50 yıl sonra ulusal sorunumuzda kritik bir dönemeçte bulunuyoruz” iddiasında bulundu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis dün katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, “tek arzu ve isteğinin, tüm çocuklar için, adanın tüm sakinlerinin faydasına olacak, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm olduğu” dedi.

Hristodulidis, bilindik tezlerini yinelediği konuşmasında, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için insanüstü bir çaba sarf etmekte olduklarını iddia ederek verdikleri mücadele ve gösterdikleri çabanın, müzakere masasına yeniden dönüş konusunda yeni bir hareketlilik yaşanmasını sağladığını da savundu.