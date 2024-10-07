Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 15 Ekim'de yapılacak üçlü görüşmeden “olumu bir şey beklediğini” ifade etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün gerçekleştirilen bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada “15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek üçlü görüşmenin olumlu sonuçları olacağını umut ettiğini” söylediğini yazdılar.

Gazete, “Kıbrıs’ta herkesin üçlü görüşmeden olumlu bir şey çıkmayacağı değerlendirmesinde bulunduğu sırada Hristodulidis’in olumlu bir şey çıkması umudunu dile getirdiği” yorumunda bulunurken, Rum Ulusal Konsey’in de bugün 11:00’da toplanacağını hatırlattı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasının devamında, “Kıbrıs sorununa ilişkin her temas fırsatını değerlendirdiğini ve tüm olumsuzluklara karşın Kıbrıs sorununda yeni hareketlilik yaşanmasını sağladıklarını” belirterek “sistematik ve koordineli çalışmalarla Kıbrıs’ı gelişmeler sahnesine çıkarmayı, uluslararası toplumun gündemine yeniden getirmeyi, insani yardım koridoru ve dengeleyici bir faktör yapmayı başardıklarını” öne sürdü.

Kıbrıs Rum tarafının “yapıcı yaklaşımının BM Genel Kurul toplantısı sonrasında herkes tarafından anlaşıldığı ve özlü müzakerelerin, üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve temelinde yeniden başlaması için baskıların Türkiye’ye yöneldiği" iddiasında da bulunan Hristodulidis, “Ben hazırım, hedeflerimizi ve aruzlarımızı çok iyi biliyorum, kırmızı çizgilerimizi ve uzlaşı sınırlarını biliyorum ve 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçlü görüşmede olumlu sonuçlar olacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, bu arada tüm alanlarda güç kazanmaları gerektiğini belirterek “ekonomik, savunma ve siyasi anlamda güçlü olmaları gerektiğini, devletin güçlendirilmesinin sadece Kıbrıs sorununda diyaloğun başlaması için değil fonksiyonel ve kalıcı bir çözüm için de gerekli olduğunu” vurguladı.

- -Dışişleri Bakanı “temkinli iyimserlik” mesajı verdi.

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Kıbrıs Rum tarafının gayrı resmi yemeğe “müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin büyük beklentilere girmeden, temkinli iyimserlikle katılacağı” mesajını verdi.

Yoannu, son aylarda gerçekleştirdikleri girişim ve temasların meyve verdiğini ve New York’ta gayrı resmi üçlü görüşme yapılması kararı alındığını belirterek, görüşmeye aşırı beklenti içerisinde olmadan, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda temkinli iyimserlikle katılacaklarını vurguladı.

Yoannu ayrıca, “Kıbrıs Türk tarafı mantıksız taleplerinden vazgeçmeli ve uzlaşılmış unsurlar üzerinde müzakere için iyi niyetle gelmelidir” şeklinde konuştu.