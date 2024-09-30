Güney Kıbrıs ile Yunanistan (Girit) arasında kurulması planlanan kablo ile elektrik bağlantısı projesinde (GSI) Rum ve Yunan enerji düzenleme kurullarının reel giderlerle ilgili vermesi olduğu ancak Rum Yönetimi Başkanı ve Yunanistan Başbakanı’nın “her şey tamamlandı” görüntüsü veren açıklamalar yaptığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum ve Yunan enerji düzenleme kurulları RAEK ve RAAEY’in reel giderleriyle ilgili karar vermesi için bugün son gün. GSI yüklenicisi ADMİE, Fransız Nexans şirketinin deniz dibine kablo döşeme işi çalışmalarına getirdiği ertelemeyi kaldırmak için RAEK ve RAAEY’in kararını bekliyor. Ertelemenin devam ettiği her günün ADMİE’ye 1 milyon euro maliyeti olduğuna dikkat çekildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Kurulu için gittiği New York’dan ayrılmadan önce Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise sosyal medya hesabından yaptığı rutin haftalık açıklamasında, “her şey tamamlandı ve proje ilerliyor” görüntüsü verdi.

Hristodulidis, bütün paydaşlarla yapılan uzun görüşme ve istişarelerden sonra Rum yönetiminin GSI sermaye ortaklığına girmesi yönünde bir yol haritası oluşturulduğunu hatırlattı.

New York temasları çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yatırım heyeti ile de görüştüğünü hatırlatan Hristodulidis heyetteki BAE devlet şirketi “TAQA Transmission” CEO’su ile BAE’nin projeye katılma kararı çerçevesinde önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları ele aldıklarını anlattı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve BAE’nin projeye ortak katılımıyla ilgili gerekli bütün çalışmaların ilerlemesi için önümüzdeki günlerde teknik düzeyde görüşme yapılacağını da söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise facebook hesabından yaptığı hatalık bilgilendirme paylaşımında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki GSI anlaşmasının kesinleştirildiğini, bu bağlantının Güney Kıbrıs’ın elektrik şebekesini Avrupa elektrik şebekesiyle bağlamakla kalmayacağını Yunanistan’ın, temiz enerji koridoru olma hedefini de ileri götüreceğini savundu.

Bu ölçüde bir projede olması beklendiği gibi müzakerelerin uzun ve zor olduğunu hatırlatan Miçotakis, “Fransa’nın da (Nexans) katıldığı ünlü kablo bağlantısının kurulması için dikenli meseleleri aşabiliriz.” dedi.