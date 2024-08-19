Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı’na katılımına Güney Kıbrıs’ın onay verdiği iddiaları sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e iç siyasette tepkiler sürüyor.

Fileleftheros, hükümet ortağı EDEK ve DİKO partilerinin Cumartesi günü yaptıkları ve dün de Rum basınında yer alan açıklamalara yer verirken, ELAM’ın da dün bu partilere katıldığını aktardı.

Habere göre, ELAM,, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “kabul edilemez tezleri göz önüne alındığında" Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın gayrı resmi dışişleri bakanları toplantısına katılmasına karşı olduklarını belirtti.

Fidan’ın söz konusu toplantıya katılımına onay vermekle gerek Türkiye, gerekse AB’ye yanlış mesajlar verildiği kaydedildi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberi “Hristodulidis icraatlarıyla hükümetin temelini sarsıyor” başlığı altında verirken, DİSİ Siyasi Büro üyesi Kris Triandafilidis'in de Hristodulidis’in tutum değişikliği sebebiyle “uluslararası alanda rezil olduk” dediği belirtildi.

Haberde, EDEK ve DİKO tarafından önceki gün yapılan açıklamalara da yer verildi.