İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın içerik denetleme politikaları ve sistemlerinin, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Instagram ve Facebook'ta Filistin'i destekleyen paylaşımları giderek daha fazla susturduğunu bildirdi.

HRW'nin yayımladığı "Meta'nın Tutulmayan Sözleri: Instagram ve Facebook'taki Filistin İçeriğinin Sistemli Sansürü" başlıklı 51 sayfalık raporda, Mark Zuckerberg'e ait Meta'nın, bünyesindeki sosyal medya platformlarındaki İsrail yanlısı tutuma işaret edildi.

Raporda, Meta platformlarında Filistin'i destekleyen barışçıl ifadeler ve Filistinlilerin insan haklarına ilişkin kamusal tartışmalar da dahil olmak üzere paylaşımlarının kaldırıldığı ve bastırıldığı belgelendi.

HRW, rapor çalışması çerçevesinde 60'tan fazla ülkeden 1050 sansür vakasını inceledi.

Her biri en az 100 kez tekrarlanan 6 temel sansür modelinin belirlendiğine işaret edilen raporda, bunlar arasında içeriğin kaldırılması, hesapların askıya alınması veya silinmesi, içerikle etkileşimde bulunamama, hesapları takip edememe veya etiketleyememe, Instagram/ Facebook Live kullanımını kısıtlama ve bir kişinin gönderilerinin, hikayelerinin veya hesabının bildirimde bulunulmadan görünürlüğünde azalmaya gidilmesinin yer aldığı ifade edildi.