Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi"ni ele aldı. Yasa önerisiyle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek komite genel görüşmesini sürdürdü.

Toplantıya, CTP Milletvekili, Komite Başkan Vekili Ongun Talat, komite üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe da katıldı.

Komite toplantısında ayrıca Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, KKTC Avcılık Federasyonu, Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nden yetkililer de yer aldı.