Gazimağusa- Lefkoşa anayolunda kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından kaza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"09.08.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ali KURBAN (E-39), yönetimindeki HG 361 plakalı otobüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hurmalı Çembere geldiği esnada, süratini salim hadde indirmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapıp çemberi döndüğü sırada, aracının tekerleğinin çemberin bordür taşına çarpması sonucu sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Shahidul ISLAM (E-23) ile Javaid Javaid (E-44) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir."